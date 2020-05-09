Траньков: Трусовой нужно отказаться от соцсетей как минимум на полгода

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал об отношении к переходу Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко и дал совет фигуристке.

«В фигурном катании переходы часто болезненно воспринимаются болельщиками и тренерами, от которых уходят. Но в то же время это большая ответственность и спортсменов, и тренеров, которые берут их к себе. В данном случае это Плющенко, который взвалил на себя серьёзную ответственность. Саша — уникальная спортсменка, обладающая уникальным прыжковым набором. Если она подтянет катание, то вполне может быть непобедимой очень много лет. Когда-нибудь к переходам в фигурном катании будут относиться, как к трансферам в футболе или хоккее, но пока это взрыв эмоций в прессе и на форумах.

Меня удивил этот переход. Трио, которое было у Этери Тутберидзе, теперь разбито. Но Трусова во всех этих противостояниях была третьей, и, видимо, это её немножко не устраивало. Где-то она чувствовала себя обделенной вниманием или еще чем-то. В защиту спортсмена могу сказать только одно: от хорошей жизни редко уходят. Конечно, Этери Георгиевне болезненно потерять спортсмена, да ещё такого. Считаю, в смене тренера нет никакого предательства ни у одного спортсмена. Это говорили и про Медведеву, и про других. Но это нормально, это всё равно что трансфер в футболе, например.

Все не замечают того факта, что вместе с Сашей перешёл тренер Сергей Розанов. Ну, значит, решил пойти вместе со своими спортсменами либо что-то не устраивало. Может, внимание не такое, как к Глейхенгаузу или Дудакову. Думаю, это облегчит работу Трусовой с Плющенко, потому что рядом будет личный тренер.

Сколько времени уйдёт на показ достойного результата? Сложно сказать, Саша ещё юная спортсменка. Она может выстрелить на ближайших стартах. Всё будет зависеть только от тренировок. Думаю, это дополнительный стимул доказать себе и хейтерам, что переход был оправдан и она стала только лучше.

Думаю, Саше нужно отказаться от социальных сетей как минимум на полгода, ничего не читать, закрыть комментарии. Не обращать внимания на негатив, работать. Она уникальная спортсменка, но у неё есть серьёзный минус — не очень сильное катание. Думаю, над этим предстоит много работы», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».

«Доказывать надо не балабольством». Плющенко ответил Тутберидзе