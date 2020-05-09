Железняков — об уходе Трусовой: факт полного неуважения, как воткнуть нож в спину

Хореограф Алексей Железняков поделился мнением об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе, с которой он сотрудничает.
«Вся команда Тутберидзе чуть ли не сутками сидит на катке, ни личной жизни, ничего, пашут как папа Карло, вкладывают в детей всё что возможно и невозможно. И подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого от слова «совсем», особенно главного наставника.
Правильно Лайшев (директор «Самбо-70») всё написал, это и есть предательство, я с ним полностью согласен!
Почему Сима Саханович ушла по-другому? И мы все при встрече можем спокойно обняться и спросить друг у друга, как дела, как жизнь.
А тут вопиющий факт полного неуважения, это называется воткнуть нож в спину. Кто думает иначе, ваше полное право. Только одно скажу. Желаю, чтобы вы никогда не испытывали тех чувств, которые сейчас испытывает Этери», – приводит слова Железнякова Sports.ru со ссылкой на страницу во «ВКонтакте».
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