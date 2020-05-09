Сын Плющенко прочитал стихотворение о юных героях войны

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко семилетний Саша выучил и в День 75-летия Победы прочитал стихотворение Риммы Казаковой «На фотографии в газете...», посвящённое юным участникам Великой Отечественной войны. В руках мальчик держит фотографию своего прадеда — гвардии капитана Николая Сырова.

«С великим праздником! С праздником Победы!



Саня выучил очень проникновений стих! Наши дети должны знать про подвиг наших героев! Слава и вечная память!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Несколько дней назад вокруг Саши Плющенко разгорелся скандал. В издании StarHit появилась статья о том, что у мальчика есть некое психическое расстройство. После этого Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская, обрушились с критикой на издание, пригрозив судебным разбирательством.