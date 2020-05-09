Призёр Олимпийских игр, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.

Автомобиль Range Rover, зарегистрированный на фигуриста, попал на камеру во время проезда по Северо-Восточной хорде со скоростью 101 км/ч, сообщает «Собеседник». Штраф был назначен в первый день действия ограничительных правил — 22 апреля.

Издание уточняет, что Авербуха и в другие дни нельзя назвать аккуратным водителем. Его задолженности по автоштрафам за нарушения в разных регионах России насчитывают 72 тысячи рублей. Только за этот год, после того как Авербуху вернули водительские права, фигуристу выписали 123 протокола о нарушениях. Напомним, в августе 2019-го спортсмен был лишён права управлять автомобилем на 4 месяца после выезда на «встречку».