Призёр Олимпийских игр, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.
Автомобиль Range Rover, зарегистрированный на фигуриста, попал на камеру во время проезда по Северо-Восточной хорде со скоростью 101 км/ч, сообщает «Собеседник». Штраф был назначен в первый день действия ограничительных правил — 22 апреля.
Издание уточняет, что Авербуха и в другие дни нельзя назвать аккуратным водителем. Его задолженности по автоштрафам за нарушения в разных регионах России насчитывают 72 тысячи рублей. Только за этот год, после того как Авербуху вернули водительские права, фигуристу выписали 123 протокола о нарушениях. Напомним, в августе 2019-го спортсмен был лишён права управлять автомобилем на 4 месяца после выезда на «встречку».
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