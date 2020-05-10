Плющенко — о хореографе Тутберидзе: 10-е колесо от телеги открыло свой роток!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не оставил без внимания комментарии хореографа Алексея Железнякова, работающего в группе Этери Тутберидзе. Тот крайне негативно отнёсся к переходу Александры Трусовой к Плющенко, а также к действиям супруги фигуриста, продюсера Яны Рудковской.
«Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток!» — написал Плющенко в «сторис» своей страницы в «Инстаграме», комментируя упоминание в подобном контексте имени своей жены.
«Тот случай, когда потерю никто не заметил. ТимТутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника», — ответил Плющенко на тот факт, что Железняков отписался от Трусовой в «Инстаграме».
«Алёша, молодец, садись, 5!» — это было сказано на предложение Железнякова пригласить в тренерский штаб академии Плющенко Тутберидзе.
«А это вообще шедевр! Бедолага, что ты куришь?» — этой фразой Евгений не поверил, что Железнякова приглашали работать другие страны.
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