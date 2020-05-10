Жулин: сейчас самое время для ВАДА, чтобы забыть заезженную историю с российским допингом

Тренер по фигурному катанию призёр Олимпийских игр Александр Жулин рассказал о своём отношении к пандемии коронавируса и призвал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) допустить Россию на грядущую Олимпиаду под своим флагом.



«Состоится ли чемпионат мира? Не уверен. Вот смотрите, народ уже не замечает, что цены на нефть рухнули ниже некуда. У людей сейчас другие заботы — как выжить. Раньше умирали от гриппа, туберкулёза, инсульта, но самым крутым оказался коронавирус. Даже молодых косит. Американцы говорят, что его изобрели в Китае, а китайцы обвиняют учёных из США. Кажется, весь мир сошёл с ума. Такое ощущение, что далеко не все врачи знают, как с этим вирусом бороться.



По-моему, чиновникам ВАДА сейчас самое время сделать красивый жест — забыть заезженную историю с российским допингом. Отозвать все иски и допустить наших спортсменов на Олимпийские игры под флагом России. Конечно, только тех, кто не нарушал правила. Ну какие суды, когда мир рушится?! В такие моменты надо быть добрее друг к другу. Относиться к спортсменам, как к своим детям», — цитирует Жулина «Экспресс-газета».