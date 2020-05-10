Плющенко — о резких словах в адрес Железнякова: долго молчал, но это уже перебор

Двукратный олимпийский чемпиона по фигурному катанию Евгений Плющенко пояснил резкие высказывания в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова. Тот в свою очередь охарактеризовал переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в команду Плющенко словосочетаним «воткнуть нож в спину».



«Мы никого не трогаем, не переманиваем, и уж тем более не пиаримся на подобных темах. Я долго молчал, но это уже перебор, «друзья», — написал Плющенко в "Инстаграме".



15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

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