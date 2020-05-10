Илья Авербух опроверг информацию о штрафе за нарушение самоизоляции

Призёр Олимпийских игр, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух опроверг информацию СМИ о якобы наложенном на него штрафе в размере 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. В доказательство своих слов Авербух привёл фотографию электронного пропуска.
«Вчера совершенно случайно наткнулся в новостной ленте на информацию о том, что я злостный нарушитель режима самоизоляции. Для тех, кто верит нашим журналистам, пожалуйста, мой пропуск действительный с 15 по 30 апреля. Никаких нарушений нет и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье превыше всего.
Желаю всем не идти на поводу у журналистов, которые даже не видят необходимости проверять публикуемую информацию. Будьте здоровы!» — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Ильи Авербуха.
Ранее издание «Собеседник» сообщило, что автомобиль Авербуха был зафиксирован камерой во время проезда по Северо-Восточной хорде 22 апреля.
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