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Источник: Рухин перешёл от Тутберидзе к Плющенко

Источник: Рухин перешёл от Тутберидзе к Плющенко
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Перспективный юниор 16-летний российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе. Слухи об этом появились ещё несколько дней назад. Сегодня, 10 мая, на сайте allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация о том, что его новым клубом стала академия «Ангелы Плющенко». Рухин продолжит тренироваться под руководством Сергея Розанова, который ранее перешёл к Плющенко вслед за Александрой Трусовой.

В последние три года Рухин участвовал в этапах юниорской серии Гран-при. В сезоне-2017/2018 занял третье место в Австралии, а в сезоне-2019/2020 стал четвёртым во Франции.

Ранее из школы «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, 11-летняя Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов, работавший в школе Тутберидзе с юниорами.

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