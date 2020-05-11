«Была просто в шоке». Гимнастка Солдатова — об уходе Трусовой от Тутберидзе

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова прокомментировала новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Я была просто в шоке, когда услышала про уход Трусовой от Тутберидзе. Просто в шоке.
В той группе все сильные были, а мои симпатии на стороне Алёны Косторной из тех, кто сейчас катается. Я за нееё болею больше всего», — цитирует Солдатову «Р-Спорт».
Напомним, 15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
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