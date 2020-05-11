Хореограф Тутберидзе: академия Плющенко плюёт нам в лицо. Нужно спустить на тормозах?

Хореограф Алексей Железняков поделился мнением об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе, с которой он сотрудничает.

«Уважаемые фанаты Александры Трусовой, обращаюсь к вам и к фанам Тутберидзетим.

После моего интервью вы все как с цепи сорвались, поливаете помоями друг друга, фаны Саши пишут мне и в личку и в комментариях такое, что у меня волосы шевелятся, некоторым даже, думаю, стоит обратиться к психологам, но это, слава богу, единицы. Даже не буду рассказывать, что там в личку прилетало.

Касается двух сторон, успокойтесь уже, пожалуйста, что вы смакуете эту тему, надо же когда-то остановиться!

Я не напрашивался на это интервью, меня попросили, и я высказал своё мнение, а по-вашему, за такое я должен дифирамбы петь, раскланяться и цветы подарить? А академия Плющенко — не раз они плюют нам в лицо — это тоже нужно спустить на тормозах? Каждый человек имеет право на своё мнение! Где вы там углядели оскорбления и травлю Александры, мне вообще непонятно, или слово «предательство» уже входит в ряд с оскорбительными словами?

Многие думают, как и я, что это нормальный поступок, это исключительно ваши мнения и право, а вот ваши жёсткие и жестокие комментарии как раз скорее выведут ребёнка из равновесия.

А теперь вопрос: если все так в жизни будут поступать, что же будет дальше? Если мы будем гладить по головке родителей и детей за такое, как желают того фаны Александры, что будет дальше? Посмотрите в будущее на пару шагов вперёд, может, встанут пазлы на место в ваших головах.

И напоследок добавлю. Саше я желаю только добра, и мне искренне жаль, что они совершили такую ошибку, тут скорее не ребёнок, а родители — зачинщики конфликта и перехода, ну да ладно, что сделано, то сделано. Время всё покажет, кто приобретёт, а кто потеряет.

А семья Рудковских, конечно, гениальна! Натворить такое и выставить Тутберидзетим виноватыми во всех бедах — снимаю шляпу перед вашей хитростью и продуманностью.

Всем добра, и давайте уже успокоимся Это был последний комментарий к происходящему, далее полная тишина», — написал Железняков на своей странице во «ВКонтакте».