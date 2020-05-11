Аделина Сотникова: маме говорили, что я буду толстой

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова рассказала, как её маму уговаривали не отдавать её в фигурное катание. Тренеры подозревали, что она будет толстой.

«Сначала маме на катке говорили: «Вы же полная, зачем вам ребёнка отдавать, у вас ребёнок тоже будет толстым». Мама говорила: «Может, попробуете для начала? Ребёнок хочет встать на коньки, покататься». Отвечали: «Ой, не знаем, вы ненадолго у нас задержитесь, потому что посмотрите на себя: ребёнок будет таким же, как и вы, полным».

После просмотра у Буяновой мама пошла разговаривать к Елене Германовне. Та довольна, начинает рассказывать о графике тренировок. А мама задаёт вопрос: «Вы готовы работать с ней, тренироваться, но вы же видите, что мы толстые? И она тоже будет толстой». Мама уже была готова, что я буду толстой.

Елена Германовна говорит: «В смысле вы толстая? Вы мою маму не видели. Какая у меня мама — и посмотрите на меня. Я что, толстая?» — рассказала Сотникова в прямом эфире в «инстаграме» Volosohzhar.camp.

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