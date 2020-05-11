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Плющенко опроверг, что фигурист Рухин перешёл к нему от Тутберидзе

Плющенко опроверг, что фигурист Рухин перешёл к нему от Тутберидзе
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что фигурист группы Этери Тутберидзе Егор Рухин не обращался в его академию и что информация о переходе спортсмена в его группу не соответствует действительности. Ранее появилась информация, что 16-летний Рухин будто бы покинул группу Тутберидзе, а на портале allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация, что его новым клубом стала академия «Ангелы Плющенко».

«Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было. Эта информация не соответствует действительности», — цитирует Плющенко ТАСС.

Рухин — участник юниорской серии Гран-при, в сезоне-2017/2018 он стал третьим на этапе в Австралии, в сезоне-2019/2020 — четвёртым во Франции.

Напомним, недавно Плющенко оказался вовлечён в громкий скандал, связанный с переходом в его тренерскую группу 15-летней фигуристки Александры Трусовой, которая ранее выступала под руководством Этери Тутберидзе.

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