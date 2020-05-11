Статья о сыне Плющенко и Рудковской снята с публикации. Владелец StarHit принёс извинения

Президент медиахолдинга, которому принадлежит издание StarHit, Виктор Шкулёв принёс извинения Яне Рудковской и Евгению Плющенко за статью об их сыне Саше. Статья была снята с публикации.
«В ситуации, которая развивалась вокруг нашумевшей публикации StarHit.ru, посвящённой сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко, я не могу остаться в стороне. Как ответственный бизнесмен и как отец считаю, что любая публикация о ребёнке должна предельно соответствовать этическим нормам. В конкретном случае, к моему глубокому сожалению, эти правила не были соблюдены редакцией StarHit.ru в полной мере.
В связи с этим, как президент компании, я принимаю решение, которое считаю наиболее корректным в сложившихся обстоятельствах. Мы снимаем публикацию, выражая тем самым приверженность прежде всего этическим нормам в работе средств массовой информации.
От лица редакции StarHit.ru и от себя лично приношу искренние извинения семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Hearst Shkulev Media.
В мае вокруг Саши Плющенко разгорелся скандал. В издании StarHit появилась статья о том, что у мальчика есть некое психическое расстройство. После этого Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская, обрушились с критикой на издание, пригрозив судебным разбирательством.
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