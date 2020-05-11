Источник: фигурист Рухин перешёл из группы Тутберидзе в ЦСКА
Российский фигурист Егор Рухин, занимавшийся в группе Этери Тутберидзе, перешёл в школу ЦСКА. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на собственные источники.
16-летний Рухин — участник юниорской серии Гран-при, в сезоне-2017/2018 он стал третьим на этапе в Австралии, в сезоне-2019/2020 — четвёртым во Франции. На первенстве страны среди юниоров в минувшем сезоне он не выступал.
Напомним, ранее появилась информация, что 16-летний Рухин покинул группу Тутберидзе, а на портале allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация, что его новым клубом будто бы стала академия «Ангелы Плющенко», которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Однако сам Плющенко опроверг эту информацию.
Плющенко опроверг, что фигурист Рухин перешёл к нему от Тутберидзе
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