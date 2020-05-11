Источник: фигурист Рухин перешёл из группы Тутберидзе в ЦСКА

Российский фигурист Егор Рухин, занимавшийся в группе Этери Тутберидзе, перешёл в школу ЦСКА. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на собственные источники.

16-летний Рухин — участник юниорской серии Гран-при, в сезоне-2017/2018 он стал третьим на этапе в Австралии, в сезоне-2019/2020 — четвёртым во Франции. На первенстве страны среди юниоров в минувшем сезоне он не выступал.

Напомним, ранее появилась информация, что 16-летний Рухин покинул группу Тутберидзе, а на портале allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация, что его новым клубом будто бы стала академия «Ангелы Плющенко», которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Однако сам Плющенко опроверг эту информацию.