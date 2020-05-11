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Опубликовано видео, как ученицы Плющенко тренируют прыжки

Опубликовано видео, как ученицы Плющенко тренируют прыжки
Фигурное катание / Гран-при 0

В официальном «инстаграме» Академии фигурного катания Евгения Плющенко выложили видео, в котором показано, как ученицы двукратного олимпийского чемпиона тренируют прыжки. Сообщается, что видео было снято в марте 2020 года.

«Добрый день. С началом новой недели. Всем бодрости духа и хорошего настроения, несмотря ни на что. Пошла восьмая неделя без льда… Видео из архива, март-2020», — отмечается в подписи к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, недавно Плющенко оказался вовлечён в громкий скандал, связанный с переходом в его тренерскую группу 15-летней российской фигуристки Александры Трусовой, которая ранее выступала под руководством Этери Тутберидзе.

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