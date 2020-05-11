«Я же бигля брал, а не водолаза». Алексей Ягудин выложил забавное видео со своей собакой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» забавные видео со своей собакой Асти.

«Не понял, я же бигля брал, а не водолаза», — написал Ягудин.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

После прогулки Ягудин покормил питомца. «Погуляли, поплавали, теперь можно подкрепиться. А поесть я люблю», — написал фигурист.

Посмотреть видео можно в "инстаграме" Алексея Ягудина.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.