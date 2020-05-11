Фигуристка Гербольдт: неправильно говорить, что Трусовой не хватало внимания у Тутберидзе

Чемпионка России среди юниоров 2008 года, бронзовый призёр чемпионата России 2009 года в парном катании Катарина Гербольдт прокомментировала новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Многие пишут, что Саше не хватало внимания. Может быть, потому, что держать в группе даже одного спортсмена такого уровня тяжело, а когда их даже не двое, а больше… С другой стороны, говорить, что Трусовой не хватало внимания, тоже неправильно. Если бы тренер не уделял внимания, не было бы результата. А результат был.

Чтобы взять такого спортсмена, нужно быть очень уверенным в себе. Женя — прекрасный спортсмен. Лучший, наверное, из многих поколений, которых я вообще знала. Мне довелось с ним вместе кататься, дружить. Я его знаю как отличного спортсмена. Как тренер, он только начинает свой путь. Как раз увидим, что он сможет сделать. Взяв спортсмена такого уровня, ты должен сделать что-то большее, чем просто сохранить, что уже есть», — цитирует Гербольдт «Р-Спорт».