Фигуристка Гербольдт: неправильно говорить, что Трусовой не хватало внимания у Тутберидзе

Чемпионка России среди юниоров 2008 года, бронзовый призёр чемпионата России 2009 года в парном катании Катарина Гербольдт прокомментировала новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Многие пишут, что Саше не хватало внимания. Может быть, потому, что держать в группе даже одного спортсмена такого уровня тяжело, а когда их даже не двое, а больше… С другой стороны, говорить, что Трусовой не хватало внимания, тоже неправильно. Если бы тренер не уделял внимания, не было бы результата. А результат был.
Чтобы взять такого спортсмена, нужно быть очень уверенным в себе. Женя — прекрасный спортсмен. Лучший, наверное, из многих поколений, которых я вообще знала. Мне довелось с ним вместе кататься, дружить. Я его знаю как отличного спортсмена. Как тренер, он только начинает свой путь. Как раз увидим, что он сможет сделать. Взяв спортсмена такого уровня, ты должен сделать что-то большее, чем просто сохранить, что уже есть», — цитирует Гербольдт «Р-Спорт».
- 11 мая 2020
-
16:03
-
15:58
-
15:09
-
14:34
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
12:56
-
12:01
-
11:56
-
11:39
-
10:00
-
09:22
-
07:32
-
01:00
- 10 мая 2020
-
22:28
-
21:55
-
18:57
-
16:31
-
13:08
-
13:08
-
11:33
-
00:52
- 9 мая 2020
-
22:16
-
21:57
-
20:29
-
18:57
-
18:34
-
17:51
-
17:39
-
16:58
-
16:08
-
16:08
-
00:59
- 8 мая 2020
-
22:48