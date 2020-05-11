Фигуристы Боброва и Депутат посадили дерево в честь сына Александра

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в команде Екатерина Боброва поделилась рецептом счастливой жизни. Вместе с мужем-фигуристом Андреем Депутатом и годовалым сыном Александром Екатерина посадила дерево около своего дома.

«Посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Вроде как рецепт счастливой жизни. Но лично мы двигались к нему не потому, что «так надо». Это получалось само собой. Дом построили для жизни в более комфортных условиях. Пол ребёнка особо не предугадать. Но получился сын. И это прекрасно! А дерево посадили в честь Саши. Будет расти вместе с ним. И мы счастливы. (И, разумеется, на этих трёх пунктах останавливаться не собираемся.) Но я уверена, у каждого человека свой рецепт счастья. Найдите его в этой большой книге — «Рецепты для счастливой жизни», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».