Хореограф Железняков — о словах Рудковской: никогда в жизни не танцевал у Билана!

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, отреагировал на заявление продюсера Яны Рудковской о том, что специалист мстит ей и её мужу Евгению Плющенко из-за отчисления из подтанцовки у Димы Билана. Поводом для высказываний Рудковской стали откровенные комментарии Железнякова к ситуации с переходом Александры Трусовой.

«Ааа, ребята, я никогда в жизни не танцевал у Билана!!! Кто в теме, тот поймёт!

К Билану я даже не просматривался, не то чтобы в его коллективе работать. Доказательства и видео в студию. Так это ложь чистой воды, я у Билана и близко не появлялся», — написал Железняков на своей странице в «Фейсбуке».

В комментариях хореографу предложили привлечь Рудковскую к ответственности за клевету, но он отказался, мол, «пусть там дальше варятся».