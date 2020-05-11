Евгений Плющенко показал, как тренирует сына в домашних условиях

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео домашней тренировки своего семилетнего сына Александра. Занятием руководит сам Евгений.

«Неважно, где заниматься спортом, было бы желание!» — подписал видео Плющенко-старший.

«Дорогие друзья, я вам покажу, как я дома тренируюсь с папой. Не бросайте никогда спорт, нужно быть всегда в форме», — обращается к зрителям Саша перед занятием.



Тренировка начинается с бега и прыжков на лестнице. Затем задание усложняется отжиманиями на верхней площадке. После небольшой передышки и ходьбы тренировка перемещается в холл. Там Саша выполняет упражнения с использованием пуфика, а также отрабатывает прыжки в один и два оборота. Завершается тренировка «ласточкой».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».