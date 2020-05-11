Евгений Плющенко показал, как тренирует сына в домашних условиях

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео домашней тренировки своего семилетнего сына Александра. Занятием руководит сам Евгений.
«Неважно, где заниматься спортом, было бы желание!» — подписал видео Плющенко-старший.
«Дорогие друзья, я вам покажу, как я дома тренируюсь с папой. Не бросайте никогда спорт, нужно быть всегда в форме», — обращается к зрителям Саша перед занятием.
Тренировка начинается с бега и прыжков на лестнице. Затем задание усложняется отжиманиями на верхней площадке. После небольшой передышки и ходьбы тренировка перемещается в холл. Там Саша выполняет упражнения с использованием пуфика, а также отрабатывает прыжки в один и два оборота. Завершается тренировка «ласточкой».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 11 мая 2020
-
20:17
-
20:07
-
19:29
-
19:00
-
18:36
-
17:33
-
16:03
-
15:58
-
15:09
-
14:34
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
12:56
-
12:01
-
11:56
-
11:39
-
10:00
-
09:22
-
07:32
-
01:00
- 10 мая 2020
-
22:28
-
21:55
-
18:57
-
16:31
-
13:08
-
13:08
-
11:33
-
00:52
- 9 мая 2020
-
22:16
-
21:57
-
20:29
-
18:57
-
18:34
-
17:51