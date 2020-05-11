Татьяна Тарасова прокомментировала изменения в оценках прыжков фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала изменения в базовых оценках прыжков, которые начнут действовать уже в сезоне-2020/2021. Стоимость тройного лутца упала с 5,9 до 5,3 балла. Четверные риттбергер, флип и лутц будут оцениваться в 11 баллов.

«Думаю, изменения в правилах незначительные, поэтому на них не надо обращать особого внимания. Четверные прыжки отличаются от тройных вдвое, потому что тройные прыгают тысячи, а четверные прыгают десятки спортсменов. Цена тройного акселя великая. Те, кто может выучить, будут это делать. Во всяком случае пять-шесть девочек прыгают тройной аксель. Так что я думаю, перемены незначительные, ничего это не поменяет.

Лутц — это самый сложный прыжок, а его уравняли. В четверных сделали лутц, флип и риттбергер по 11. Если взять тройные прыжки, то там лутц и флип стоят 5.30, а риттбергер 4.90», — приводит слова Тарасовой Sport24.