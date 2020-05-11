Алексей Мишин: надо прибавить к тройному акселю более высокий коэффициент

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин, комментируя изменения в оценивании прыжков, которые вступят в силу начиная с сезона-2020/2021, отметил, что добавил бы более высокий коэффициент тройному акселю.

Согласно решению технического комитета ISU, стоимость тройного лутца упала с 5,9 до 5,3 балла. Четверные риттбергер, флип и лутц теперь будут оцениваться одинаково — по 11 баллов. Базовая оценка акселя в 3,5 оборота осталась неизменной – 8,0.

«Думаю, ещё надо прибавить к тройному акселю более высокий коэффициент, потому что четверной многим спортсменам удаётся делать легче, чем тройной. В нём тоже есть нюансы, которые усложняют его исполнение», — приводит слова Мишина РБК.



Специалист добавил, что негативного влияния от изменений стоимости элементов на подготовку спортсменов ждать не стоит.