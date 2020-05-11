Елена Ильиных опубликовала стильное чёрно-белое фото

Российская фигуристка Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала чёрно-белое фото. Спортсменка позирует в тёмном прозрачном платье-рубашке, которое не скрывает очертаний её красивых ног.
«Кто правит миром?» — подписала фотографию Ильиных, добавив «сердечко».
Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
Подписчики оказались практически единодушны в ответе.
«Миром правит лишь Любовь! Без неё нет ни Жизни, ни Радости в жизни!»
«Я бы сказал, любовь и только любовь. Любовь — единственное, что может сделать людей по-настоящему счастливыми. Невозможность любви означает смерть для души».
«Любовь и красота управляют миром! Как ваша фантастическая пара!»
«Женщины управляют миром. Особенно умные и красивые, как ты».
«Ох, Мир вам ещё покажет, кто тут главный!»
Несколько месяцев назад у Ильиных и артиста балета Сергея Полунина родился сын, его назвали необычным именем — Мир.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных в танцевальном дуэте с Никитой Кацапаловым завоевала золото в командных соревнованиях и личную бронзу.
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