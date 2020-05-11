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Слуцкая призвала разрешить фигуристам тренироваться на льду небольшими группами

Слуцкая призвала разрешить фигуристам тренироваться на льду небольшими группами
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая выразила мнение, что затянувшаяся пауза без ледовых тренировок может негативно сказаться на физической форме фигуристов. Профессионалы тренируются небольшими группами, в связи с чем их занятия вряд ли могут быть опасны для распространения инфекции, а следовательно, фигуристов пора вернуть на лёд.

«Если другими видами спорта можно заниматься хоть дома, например, гимнастикой или, условно говоря, велосипедист может дома тренажёр крутить, то у фигуриста теряется чувство конька, теряется чувство льда, снижается выносливость вестибулярного аппарата… Всё-таки никакие приспособления не могут заменить тренировки на льду. Поэтому я считаю, что именно фигурное катание нужно рассматривать в отдельной категории; можно постепенно разрешать тренировки небольшими группами», — приводят слова Слуцкой «Народные новости».

Ранее разрешить ледовые тренировки сборной России по фигурному катанию призывала известный тренер Татьяна Тарасова.

Тарасова вновь призвала правительство России разрешить фигуристам тренироваться на катке
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