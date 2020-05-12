Фигурист Рухин рассказал, что будет тренироваться в ЦСКА у Буяновой и Селицкой

16-летний фигурист Егор Рухин рассказал о своём переходе из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА, где продолжит тренироваться под руководством Елены Буяновой и Марины Селицкой.

«В последнее время очень много разной информации по поводу моего перехода… Поэтому поясняю ситуацию. В новом сезоне я буду тренироваться в ЦСКА, под руководством Елены Германовны Буяновой и Марины Леонидовны Селицкой. Выражаю огромную благодарность Team Tutberidze во главе с Этери Георгиевной и Сергей Викторовичем. Огромное спасибо моим друзьям, болельщикам, а также моей семье за поддержку и веру в меня в такой сложный для меня период. Также хочется пожелать всем спортсменам и тренерам прежде всего здоровья, терпения в столь тяжелый для всего мира ситуации», — написал Рухин на своей странице в «Инстаграме».

Рухин — участник юниорской серии Гран-при, в сезоне-2017/2018 он стал третьим на этапе в Австралии, в сезоне-2019/2020 — четвёртым во Франции.