На странице Щербаковой во «ВКонтакте» появилось заявление об уходе от Тутберидзе
На странице российской фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, которое гласит, что спортсменка уходит от тренера Этери Тутберидзе. В настоящее время удалён не только сам пост, но и страница спортсменки. Можно предположить, что аккаунт 16-летней Щербаковой был взломан и что информация о её уходе от Тутберидзе не соответствует действительности.
Фото: https://vk.com/id235898828
Напомним, ранее стало известно, что от Тутберидзе ушла другая фигуристка, а именно 15-летняя россиянка Александра Трусова. Спортсменка перешла в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Также посмотрите видео, как Щербакова показала необычную тренировку, попрыгав по шинам.
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