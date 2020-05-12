На странице Щербаковой во «ВКонтакте» появилось заявление об уходе от Тутберидзе

На странице российской фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, которое гласит, что спортсменка уходит от тренера Этери Тутберидзе. В настоящее время удалён не только сам пост, но и страница спортсменки. Можно предположить, что аккаунт 16-летней Щербаковой был взломан и что информация о её уходе от Тутберидзе не соответствует действительности.

Фото: https://vk.com/id235898828

Напомним, ранее стало известно, что от Тутберидзе ушла другая фигуристка, а именно 15-летняя россиянка Александра Трусова. Спортсменка перешла в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Также посмотрите видео, как Щербакова показала необычную тренировку, попрыгав по шинам.