Аделина Сотникова: это нормально — потерять себя на некоторое время

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.

«Это нормально — потерять себя на некоторое время. В книгах, в музыке, в искусстве», — написала Сотникова.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Аделины Сотниковой.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы объявили об отмене чемпионата мира, который должен был проходить в Канаде.