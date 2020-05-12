Плющенко заявил о намерении сделать Трусову суперспортсменом и универсальным солдатом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как будет работать с 15-летней Александрой Трусовой, которая ушла от Этери Тутберидзе и перешла в его академию.

«Я вас уверяю, что Трусова в следующем сезоне будет совершенно новой Трусовой. Я готовлю ей суперспециалистов, которые будут с ней работать. И будут сенсации. Я люблю их, поэтому они будут.

Для меня главное сейчас — подготовить Трусову так, чтобы она была суперспортсменом во всех направлениях. Не только в прыжках, но и во вращениях, и в харизме, и в скольжении, и в донесении образа судьям и зрителям.

Её программы были очень неплохими. Она достойно каталась. Но нет на сегодняшний день в мире женского одиночного катания универсального солдата, который был бы развит на все сто процентов как в технической составляющей, так и в харизме, и катании. Не существует таких универсалов. Каждый в чём-то слабее другого.

Если мы возьмём Юдзуру Ханю — вот он развит по всем пунктам и силён по всем позициям. Хочется, конечно, и Сашу Трусову сделать универсальным солдатом. Именно по указанным пунктам», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».

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