Щербакова подтвердила взлом страницы во «ВКонтакте». Фигуристка не уходит от Тутберидзе

Российская фигуристка Анна Щербакова в «сториз» своего «инстаграма» подтвердила, что её страницу в социальной сети «ВКонтакте» взломали. Напомним, ранее на странице фигуристки появилось сообщение, будто бы она уходит от тренера Этери Тутберидзе. Впоследствии сообщение, как и сама страница, было удалено.
«Моя страница во «ВКонтакте» была взломана. Информация, размещённая на ней, конечно, не соответствует действительности. Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду! Всю информацию можно будет найти в моей группе, ссылка есть у меня в профиле», — написала Щербакова в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, ранее стало известно, что от Тутберидзе ушла другая фигуристка, а именно 15-летняя россиянка Александра Трусова. Спортсменка перешла в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
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