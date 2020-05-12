«Сейчас сложно, а на льду будет легче». Сын Евгения Плющенко — о тренировках с отцом

Александр Плющенко, семилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, показал на своей странице в "Инстаграме", как тренируется с отцом.

«Каждый день я занимаюсь спортом и тренируюсь с грузами на руках и ногах! Сейчас сложно, а на льду будет легче», — подписано видео.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Несколько дней назад вокруг Саши Плющенко разгорелся скандал. В издании StarHit появилась статья о том, что у мальчика есть некое психическое расстройство. После этого Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская, обрушились с критикой на издание, пригрозив судебным разбирательством. Позже статья была снята с публикации, а владелец StarHit принёс семье извинения.