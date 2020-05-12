«Сейчас сложно, а на льду будет легче». Сын Евгения Плющенко — о тренировках с отцом
Александр Плющенко, семилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, показал на своей странице в "Инстаграме", как тренируется с отцом.
«Каждый день я занимаюсь спортом и тренируюсь с грузами на руках и ногах! Сейчас сложно, а на льду будет легче», — подписано видео.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Несколько дней назад вокруг Саши Плющенко разгорелся скандал. В издании StarHit появилась статья о том, что у мальчика есть некое психическое расстройство. После этого Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская, обрушились с критикой на издание, пригрозив судебным разбирательством. Позже статья была снята с публикации, а владелец StarHit принёс семье извинения.
Евгений Плющенко показал, как тренирует сына в домашних условиях
- 12 мая 2020
-
12:52
-
11:52
-
11:06
-
10:16
-
10:09
-
09:20
-
00:49
- 11 мая 2020
-
23:07
-
22:32
-
21:00
-
20:34
-
20:17
-
20:07
-
19:29
-
19:00
-
18:36
-
17:33
-
16:03
-
15:58
-
15:09
-
14:34
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
12:56
-
12:01
-
11:56
-
11:39
-
10:00
-
09:22
-
07:32
-
01:00
- 10 мая 2020
-
22:28
-
21:55
-
18:57
Партнерский контент