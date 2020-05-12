«Сыплются обвинения в педофилии». Хореограф Железняков — об атаке на группу Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с тренером Этери Тутберидзе, прокомментировал взлом страницы в соцсети «ВКонтакте» российской фигуристки Анны Щербаковой. Напомним, страницу Щербаковой взломали и написали, будто бы она уходит от Тутберидзе, после чего спортсменка опровергла информацию об уходе от тренера.
«Друзья, идёт массированная атака на группу Тутберидзе и в том числе на меня! Появляется множество фальшивых аккаунтов во всех соцсетях, ночью даже взломали страницу Анны Щербаковой, где от её имени сообщили об её уходе, в СМИ также тролли работают по полной, пишется множество гадостей и дряни в комментариях под статьями, зачастую полная лживая информация.
Есть даже один недоблогер, которая уже давно пробила дно, беспочвенно, без доказательств сыплются обвинения в наркомании, педофилии и прочей грязи, думаю, что у дамы совсем всё плохо с психиатрией, приводятся не факты, а придуманные лживые аргументы.
Друзья, все, кто со мной работал и меня знает, родители, ученики, когда нарываетесь на такую грязь, проходите мимо или кидайте жалобы, чтобы такие аккаунты блокировали раз и навсегда. Нам нужна сейчас ваша поддержка! Просьба к уважающим себя СМИ, не распространяйте непроверенную информацию, иначе вы тоже участвуете в преступлении», — написал Железняков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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