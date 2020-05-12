От Этери Тутберидзе ушла ещё одна фигуристка

13-летняя российская фигуристка Аделия Петросян покинула группу российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщается в «твиттере» The Skating Lesson.

В сезоне-2019/2020 Петросян заняла шестое место на первенстве России среди юниоров, которое проходило в Саранске в феврале, и стала третьей в финале Кубка России.

Напомним, ранее группу Тутберидзе покинули следующие спортсмены: Александра Трусова, сёстры Вероника и Василиса Жилины и Егор Рухин, а также тренер Сергей Розанов. Все они, за исключением Рухина, который ушёл в ЦСКА, перешли в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

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