«Угадаете цвет костюма?» Ирина Слуцкая поделилась архивным фото
Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала на своей странице в «Инстаграме» архивную фотографию и предложила подписчикам угадать, какого цвета был её костюм.
«Угадаете цвет костюма на мне?» — написала Слуцкая.
Посмотреть фотографию можно на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
Ирина Слуцкая — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.
По окончании профессиональной спортивной карьеры Слуцкая работает на телевидении, является участницей и организатором ледовых шоу. 41-летняя спортсменка воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма и девятилетнюю Варвару от первого брака с Сергеем Михеевым, а также пятимесячную Киру, отцом которой является второй муж фигуристки Алексей Говырин.
Слуцкая призвала разрешить фигуристам тренироваться на льду небольшими группами
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