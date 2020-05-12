«Угадаете цвет костюма?» Ирина Слуцкая поделилась архивным фото

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала на своей странице в «Инстаграме» архивную фотографию и предложила подписчикам угадать, какого цвета был её костюм.

«Угадаете цвет костюма на мне?» — написала Слуцкая.

Посмотреть фотографию можно на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

Ирина Слуцкая — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

По окончании профессиональной спортивной карьеры Слуцкая работает на телевидении, является участницей и организатором ледовых шоу. 41-летняя спортсменка воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма и девятилетнюю Варвару от первого брака с Сергеем Михеевым, а также пятимесячную Киру, отцом которой является второй муж фигуристки Алексей Говырин.