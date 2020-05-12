Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заразилась коронавирусом

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Daily Storm. Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразился её муж, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве действует домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней окончен с 12 мая. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 287 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн.