Алексей Ягудин: дожили. Скоро будем в туалет по пропускам ходить

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в "Инстаграме" новое видео. Ягудин показал, с какой радостью он въезжает в Москву во время карантина.
«21-й век на дворе! Скоро будем в туалет по пропускам ходить. Дожили… Но сегодня у нас с Таней праздник», — написал Ягудин.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
«Глянь, сколько машин-то, люди! Впервые за несколько месяцев мы въезжаем в Москву», — сказал Ягудин своей супруге, Татьяне Тотьмяниной.
Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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