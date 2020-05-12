Татьяна Навка прокомментировала заражение коронавирусом

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, как отреагировала на наличие в организме коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что заразилась не только Навка, но и её муж, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это правда. Мы под контролем врачей. Всё в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось всё: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним всё в порядке. Лечимся.

Мы в больнице: чтобы не подвергать всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принёс с работы», — приводит слова Навки Daily Storm.

45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).