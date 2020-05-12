Фигуристка Петросян опровергла уход от Тутберидзе

13-летняя российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Ранее соответствующее сообщение появилось в «твиттере» The Skating Lesson.

«Я продолжаю тренироваться в группе Этери Георгиевны. Спасибо моим тренерам за их труд», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

В сезоне-2019/2020 Петросян заняла шестое место на первенстве России среди юниоров, которое проходило в Саранске в феврале, и стала третьей в финале Кубка России.

Напомним, ранее группу Тутберидзе покинули следующие спортсмены: Александра Трусова, сёстры Вероника и Василиса Жилины и Егор Рухин, а также тренер Сергей Розанов. Все они, за исключением Рухина, который ушёл в ЦСКА, перешли в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.