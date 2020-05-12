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Евгений Плющенко: моё имя всем мешает спокойно жить

Евгений Плющенко: моё имя всем мешает спокойно жить
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переход в его тренерскую группу 15-летней российской фигуристки Александры Трусовой, которая ранее занималась у Этери Тутберидзе.

«Чего же такого, если спортсмен решил перейти ко мне? Приняли они такое решение вместе с тренером Серёжей Розановым. Я поддержал эту историю, причём с удовольствием. Вот и всё.

Я ни на кого не нападал, я только отвечал. Я констатирую факты, а видите, как получается: моё имя всем мешает спокойно жить. А может, наоборот, поднимает рейтинги.

Нужно всё урегулировать в правовом поле, подписать документы, а потом уже общаться детальнее. Пока не надо бежать впереди событий. 15 мая переход должен состояться официально», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».

Также посмотрите видео, как ученицы Плющенко тренируют прыжки.

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