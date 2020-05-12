Евгений Плющенко: моё имя всем мешает спокойно жить

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переход в его тренерскую группу 15-летней российской фигуристки Александры Трусовой, которая ранее занималась у Этери Тутберидзе.
«Чего же такого, если спортсмен решил перейти ко мне? Приняли они такое решение вместе с тренером Серёжей Розановым. Я поддержал эту историю, причём с удовольствием. Вот и всё.
Я ни на кого не нападал, я только отвечал. Я констатирую факты, а видите, как получается: моё имя всем мешает спокойно жить. А может, наоборот, поднимает рейтинги.
Нужно всё урегулировать в правовом поле, подписать документы, а потом уже общаться детальнее. Пока не надо бежать впереди событий. 15 мая переход должен состояться официально», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».
Также посмотрите видео, как ученицы Плющенко тренируют прыжки.
- 12 мая 2020
-
17:27
-
16:49
-
16:40
-
16:36
-
16:34
-
16:32
-
15:57
-
15:33
-
14:42
-
14:20
-
14:00
-
12:52
-
11:52
-
11:06
-
10:16
-
10:09
-
09:20
-
00:49
- 11 мая 2020
-
23:07
-
22:32
-
21:00
-
20:34
-
20:17
-
20:07
-
19:29
-
19:00
-
18:36
-
17:33
-
16:03
-
15:58
-
15:09
-
14:34
-
13:42
-
13:40
-
13:30