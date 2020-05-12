«Психушка ей обеспечена». Хореограф Железняков — о Рудковской
Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, раскритиковал Яну Рудковскую, супругу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Напомним, ранее Железняков выразил недовольство тем, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова ушла тренироваться от Тутберидзе к Плющенко. Рудковская напомнила, что Железняков был на подтанцовке у Димы Билана, но хореограф опроверг это в посте в своём «фейсбуке», в комментариях к которому высказался на тему психического здоровья Рудковской.
«Этот человек действительно психически ненормален, уже целая статья вышла с доказательствами её отклонений, не обращайте внимания, психушка ей обеспечена», — написал он.
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