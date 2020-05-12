У Навки, заразившейся коронавирусом, заболевание проходит в лёгкой форме

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка чувствует себя хорошо после заражения коронавирусом, сообщили в пиар-службе Navka Show. Ранее стало известно, что Навка и её супруг Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём президента России Владимира Путина, заразились коронавирусом.

«Тест Татьяны Навки и её супруга на коронавирус выявил положительный результат. Они легли в больницу и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. У Татьяны заболевание проходит в лёгкой форме. Она уже практически здорова. Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займёт чуть дольше», — приводит слова пресс-службы шоу РИА «Новости».

45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).