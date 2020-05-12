«Речь не о Рудковской». Хореограф пояснил слова о «психически ненормальном человеке»

Хореограф Алексей Железняков, входящий в тренерский штаб Этери Тутберидзе, прокомментировал собственный пост в социальных сетях, в котором он говорил о «психически ненормальном человеке, которому обеспечена психушка». Ранее сообщение Железнякова вызвало большой резонанс, многие посчитали, что он говорил о продюсере Яне Рудковской, супруге фигуриста Евгения Плющенко.

«В этом комментарии речь идёт не о Яне Рудковской, а об одном блогере», — цитирует Железнякова Sport24.

Ранее блогер Елена Родина обвинила хореографа в наркомании и педофилии. Возможно, он говорил именно о ней.

До этого Железняков выразил недовольство тем, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова ушла тренироваться от Тутберидзе к Плющенко. Рудковская напомнила, что Железняков был на подтанцовке у Димы Билана, но хореограф опроверг это в посте в своём «фейсбуке». Именно там он написал о «психически ненормальном человеке».