«Будем жить дальше». Навка и Песков идут на поправку после заражения коронавирусом

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к подписчикам. Ранее стало известно, что спортсменка и её супруг Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заразились коронавирусом.

«Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтверждён COVID-19. Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть.

Из последних симптомов — совсем не чувствую запахов. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо! Спасибо большое за тёплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь, теперь с антителами).

Вот на что я ещё хочу обратить ваше внимание. Главное — без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!» — написала Навка в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Навки.