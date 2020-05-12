Бутырская: Трусова решила, что в команде Плющенко ей будет комфортнее

Российская фигуристка, чемпионка мира Мария Бутырская прокомментировала уход 15-летней фигуристки Александры Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Трусова будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.
«Смена тренера — это сложный вопрос. Возможно, произошла какая-то неясность между спортсменом и тренером. Часто человек чувствует, что ему чего-то не хватает, что-то мешает. Хочет попробовать себя с другим тренером. Надеется, что будет лучше результат.
Решение Трусовой — это нормально. Решила, что в команде Евгения Плющенко ей будет комфортнее. Не хотела бы какие-то гадости в данной ситуации говорить. Правду мы всё равно никогда не узнаем. В любом случае это её решение.
Спортсмену важно комфортно чувствовать себя с тренером. В работе не должно быть раздражения. В связке тренера и спортсмена главное — уважение и абсолютное доверие. Но мы не узнаем всей правды, что произошло с Сашей и Этери.
У Этери Георгиевны очень много хороших спортсменок. Она без фигуристок не останется, а Саша…» — приводит слова Бутырской «Московский комсомолец».
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