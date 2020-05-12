Дочь Пескова: надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось

Елизавета, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассказала о своём самочувствии. Ранее стало известно, что Песков и его супруга Татьяна Навка были госпитализированы с коронавирусом.

«Я живу отдельно. Виделись около десяти дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду.

Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьёзность ситуации», — приводит слова Елизаветы «Газета.ру».

Ранее Навка сообщила, что чувствует себя хорошо. В то же время фигуристка рассказала, что у её мужа болезнь протекает в более тяжёлой форме.