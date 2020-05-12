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Фигуристы пожелали Навке и Пескову скорейшего выздоровления

Фигуристы пожелали Навке и Пескову скорейшего выздоровления
Фигурное катание / Гран-при 0

Российские фигуристы отреагировали на новость о заражении коронавирусом олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки и её супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Навка опубликовала запись в своём «инстаграме», рассказав о самочувствии.

«Здоровья!» — написал фигурист Дмитрий Соловьёв.

«Танюша, выздоравливайте поскорее. Всё будет хорошо», — написала Татьяна Боброва, выступавшая в паре с Соловьёвым.

«Танюха, здоровья вам», — добавил Максим Траньков, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде в 2014 году с Татьяной Волосожар.

45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

Татьяна Навка прокомментировала заражение коронавирусом
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