Экс-тренер Трусовой: команда Тутберидзе как будто почувствовала себя неприкасаемой

Александр Волков, бывший тренер фигуристки Александры Трусовой, прокомментировал переход 15-летней спортсменки из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Волков работал с Трусовой до 2016 года, но затем она перешла в группу Тутберидзе. В настоящее время тренер работает в академии Плющенко.

«Наверняка Саше посоветовали оградить себя от соцсетей на время. Я бы на её месте вообще взял бы и отключил все приложения. Для неё оптимальный вариант — послать всех далеко и надолго и делать свою работу.

Потому что выливается столько всего на Трусову, Розанова, Плющенко и всю академию… Очень противно на это смотреть. Я не хочу аргументировать тем, что Саша ребёнок, но творится кошмар и идиотизм настоящий. В любом случае она приняла решение, родители приняли, человек ушёл. Что в этом такого? Предательство, ещё что-то…

Но давайте честно: загрузите список спортсменов, который приходили к Этери за последние пять лет. У них всех будут бывшие тренеры. Не хочется говорить о способах, которыми «Хрустальный» пользуется для их привлечения, не хотелось в это лезть. Но получается, что им можно отжимать спортсменов у других тренеров, которые всю душу вкладывали, а своим уйти из школы нельзя — это предательство.

Как-то это всё странно звучит. Они как будто почувствовали себя неприкасаемыми. Иногда полезно на себя посмотреть со стороны», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».