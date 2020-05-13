«Бред сумасшедшего». Татьяна Тарасова — о словах Ирины Родниной о её вздорном характере

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Ранее Роднина заявила о вздорном характере Тарасовой, рассказав такую историю: «Она может быстро загореться, но при этом так же быстро отходит. Я совсем другой человек: если закрылась, то навсегда. Я бы не назвала то, что между нами было, ссорами. Потом мы это поняли. Я просто просила отпустить её работать со мной Лену Черкасскую. Татьяна Анатольевна была против».
Елена Черкасская — солистка балета Большого театра, хореограф фигурного катания. Умерла в 64 года в Москве в 2001 году.
«Слышала, да. Это бред сумасшедшего. Лену Черкасскую я вообще на тот свет проводила. Я первая увидела, что она больна.
Я с Леной вообще не ругалась, она мне была совершенно не нужна как хореограф. Она с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. У Черкасской был рак четвёртой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина её отправила на соревнования в Австралию», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».
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