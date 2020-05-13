Тренер Розанов, ушедший от Тутберидзе, трогательно попрощался с ней в «Инстаграме»

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, который перешёл на работу в академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поблагодарил тренеров группы Этери Тутберидзе за совместную работу. Ранее стало известно, что Розанов покинул группу Тутберидзе, где работал с 2018 года.

«Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам ледового дворца «Хрустальный» во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за всё, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя! Сергей Викторович, работать с тобой – сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всём, за что берёшься. Даня, ты прекрасный хореограф, и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество!

Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплоченной командой. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу», — написал тренер в своём «инстаграме».