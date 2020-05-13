Тренер Розанов, ушедший от Тутберидзе, трогательно попрощался с ней в «Инстаграме»

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, который перешёл на работу в академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поблагодарил тренеров группы Этери Тутберидзе за совместную работу. Ранее стало известно, что Розанов покинул группу Тутберидзе, где работал с 2018 года.
«Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам ледового дворца «Хрустальный» во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за всё, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя! Сергей Викторович, работать с тобой – сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всём, за что берёшься. Даня, ты прекрасный хореограф, и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество!
Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплоченной командой. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу», — написал тренер в своём «инстаграме».
- 13 мая 2020
-
13:15
-
12:17
-
11:14
-
10:14
- 12 мая 2020
-
22:40
-
21:13
-
20:55
-
20:22
-
20:15
-
20:00
-
18:16
-
17:27
-
16:49
-
16:40
-
16:36
-
16:34
-
16:32
-
15:57
-
15:33
-
14:42
-
14:20
-
14:00
-
12:52
-
11:52
-
11:06
-
10:16
-
10:09
-
09:20
-
00:49
- 11 мая 2020
-
23:07
-
22:32
-
21:00
-
20:34
-
20:17
-
20:07