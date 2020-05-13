Екатерина Боброва опубликовала солнечное фото с венком из цветов на голове

Российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка обратилась к подписчикам, призвав их сохранять оптимизм.

«Солнышка вам в ленту. Порадовала нас погодка солнышком и теплом пару дней, и всё. Пока ждём потепления, выставлю это фото. Оно заряжено на то, что скоро всё будет хорошо!» — написала в «Инстаграме» Боброва.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Кроме командного золота Игр-2014 в Сочи в их активе командное серебро Олимпиады-2018, бронза чемпионата мира—2013 и шесть медалей чемпионата Европы, одна из которых золотая.

Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата. Спортсмены сыграли свадьбу 16 июля 2016 года. В апреле 2019 года у них родился сын Александр.