Екатерина Боброва опубликовала солнечное фото с венком из цветов на голове

Российская фигуристка Екатерина Боброва опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка обратилась к подписчикам, призвав их сохранять оптимизм.
«Солнышка вам в ленту. Порадовала нас погодка солнышком и теплом пару дней, и всё. Пока ждём потепления, выставлю это фото. Оно заряжено на то, что скоро всё будет хорошо!» — написала в «Инстаграме» Боброва.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Кроме командного золота Игр-2014 в Сочи в их активе командное серебро Олимпиады-2018, бронза чемпионата мира—2013 и шесть медалей чемпионата Европы, одна из которых золотая.
Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата. Спортсмены сыграли свадьбу 16 июля 2016 года. В апреле 2019 года у них родился сын Александр.
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